Özel öğrencilere özel karne

BUGÜN NELER OLDU

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının ilk döneminin son gününde, özel eğitim alan öğrencilere karne hediyesi dağıttı. ATO Başkanı Baran, Başkan Yardımcısı Temel Aktay ve Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamit Şahin ile birlikte, ilkokul düzeyinde orta ve ağır zihinsel engelli 20 erkek ve 17 kız öğrenciye eğitim veren Eryaman Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti. Okul Müdürü Alper Bozbıyık ve Müdür Yardımcısı Akif Maraklı'dan okul hakkında bilgi alan Baran ve beraberindekiler daha sonra karne törenine eşlik etti. Baran, Aktay'la birlikte öğrencilerle yakından ilgilendi ve karne hediyesi dağıttı.