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Avukatlık bürosunda kavga: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 22.1.2020 ABONE OL
Avukatlık bürosunda kavga: 2 yaralı
Olay Yenimahalle Yaşam Caddesi'nde bir plazada meydana geldi. Alacak verecek davası üzerine Avukat Ş.Ö.'nün ofisine gelen müvekkil Tahir A., Abdurrahim A., Mehmet T. ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi ile Avukat Ş.Ö., bir süre konuşmaya başladı. Konuşmaların tartışmaya dönüşmesiyle birlikte Tahir A., Abdurrahim A. ve Mehmet T. alacak verecek davası gerekçesiyle, Avukat Ş.Ö.'ye saldırmaya başladı. Avukat Ö. gelen saldırılara silahla karşılık verdi. Silahın ateşlenmesi sonucunda saldırgan Tahir A. bacağından yaralanırken, avukat Ö. ise gelen darbeler sonucunda kafasından yaralandı. Kimliği tespit edilemeyen bir kişi olay yerinden kaçtı.
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Avukatlık bürosunda kavga: 2 yaralı
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