Başkan Şimşek bir seçim vaadini daha hayata geçiriyor

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, seçim vaatlerinden birini daha yerine getirerek, nitelikli eğitimleri, günümüz teknolojilerinin kullanıldığı modern bir teknik alt yapı ile sanal ortamda vatandaşlara ulaştıracak. Vatandaşların girişimcilik ve kişisel gelişim kapasitelerini, iletişim teknolojilerinin desteğiyle artırmayı hedefleyen Gölbaşı Online Eğitim Platformu projesi hayata geçiriyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, öğrenci ile öğretmenin aynı ortamda bulunma zorunluluğunun olmadığı, derslerin sanal ortamda, canlı, görüntülü, sesli ve interaktif olarak işlendiği modern eğitim sistemini Gölbaşı halkıyla buluşturuyor.İletişim teknolojileri sayesinde bireylerin zaman ve mekân bağımlılığı bulunmaksızın yararlanabileceği bu sistem, eğitim konusundaki en önemli sıkıntılardan biri olan "fırsat eşitsizliği" sorununu gidermeye de büyük ölçüde katkı sağlıyor. Herhangi bir sebeple kişisel gelişimine zaman ayıramayan bireylerin istedikleri eğitimi almalarına imkân sağlayan bu sistem aynı zamanda öğrenciye dilediği zamanda, kendi hızında öğrenme olanağı sağlıyor. 7/24 erişilebilen Gölbaşı Online Eğitim Platformu'nu başarı ile tamamlayan vatandaşlar, dijital katılım belgesi almaya da hak kazanacaklar.Projenin etaplar halinde faaliyete gireceği açıklanırken, kadınlara yönelik projelere öncelik veren Başkan Şimşek, Online Eğitim platformu'nda da önceliği kadınlara verdi. Platformda ilk olarak kadınlara yönelik Temel Girişimcilik gibi kişisel gelişim kapasitelerini artıracak eğitimler verilecek

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