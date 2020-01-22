Cumhuriyet Kulesi 2021’de tamamlanacak

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Kulesi etrafında hafriyat çalışmalarını sürdüren Keçiören Belediyesi, kulenin ihalesinde de sona yaklaştı. Katma değer yaratan bir proje olarak Cumhuriyet Kulesi'nin, Keçiören'in ve Ankara'nın marka değerini yükselteceğini ifade eden Başkan Altınok, "Şimdiden işletmelerle ilgili çok talep var. Kuleden ayda en az 2 milyon TL belediyemize kira geliri olacak. Keçiören'e daha fazla yerli ve yabancı turist çekmemiz gerekiyor" dediCumhuriyet Kulesi'nin yapısal özellikleri ve içerisinde barındırdığı sosyal ve kültürel alanlarla ilgili de bilgi veren Başkan Altınok şunları aktardı: "Cumhuriyet Kulemiz tamamlandığında, bir cam fanus içerisinde 145 metre yükseklikte döner restoran, çocuklar için uzay terası, Ankara'ya hakim bir noktada nikâh kıymak isteyenler için nikâh salonu, seyir terası, sergi salonu, kafeterya, spor merkezi gibi birbirinden farklı alternatifler sunan mekanlarıyla Ankara`nın gözbebeği haline gelecek. Kuleye 37,6 metre yüksekliğinde çelik ve camdan oluşan kafes sisteminin eklenmesiyle ziyaretçiler 600 metrekareden fazla alana sahip bir Selçuklu yıldızını gökyüzünde seyredebilecekler. Bu büyüklükteki bir Selçuklu yıldızı dünyada ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. İçinde bin metrekare alana sahip 100 metre uzunluğunda, Tac Mahal mimarisinden esinlenerek tasarlanan, kulenin siluetinin seyredilebileceği bir de havuz olacak. "