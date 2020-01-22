Ev hanımları güçlerini birleştirdi

Selçuklu döneminde Polatlı'nın Bacı köyünde kurulan Bacıyan-ı Rum teşkilatı Anadolu Bacıları tekrar kuruldu. Tarımsal üretim faaliyetinde bulunmak, ekonomiye katkı sağlamak amacıyla bir araya gelen 13 kadından oluşan Anadolu Bacıları, örnek bir kadın dayanışmasına imza atıyor. Anadolu Bacıları Kooperatifi üyeleri hazırladıkları ürünlerle kendi markalarını oluşturdu. Türkiye'de önemli firmalara ürünler gönderen Kooperatif ortakları, yurt dışına açılıyor.Benzeri olmaya ürün yelpazesiyle dikkat çeken kooperatifte portakallı havuç reçeli, karpuz pekmezi, pancar pekmezi, çeşitli sirkeler, erişteler ve tarhana en çok tercih edilen ürünler arasında bulunuyor. Mesai kavramı olmadan çalışan kadınlar, aile bütçesine de katkı sağlıyor. Kooperatifte sıfır atıkla çalışılırken, meyvelerin kabukları bile atılmıyor. Kooperatife getirilen her meyve ya da sebze farklı bir ürün olarak değerlendiriliyor.Çalışanların aile samimiyetinde olduğunu ifade eden Anadolu Bacıları Kadın Kooperatifi Başkanı İklime Yaşar, "Bir atölyede pancar pekmezi üretmeye girdik. Pancar pekmezi ne ilk atölyeye girdiğimizde deneye deneye öğrendik. Günlük bir ton pancarı elimizde kıyarak haşlamaya alıp ertesi gün prese alıp, 4 gün boyunca pancar pekmezini elde ettik. Projemiz bunun üzerineydi. Polatlı'ya nasıl katkı sağlanır, neler üretilir diye başladık. Polatlı'nın markası haline geldik. Anadolu Bacıları olarak farklı ürünler üretmeye başladık" dedi.Nilüfer Kart, "3 yıldır buradayım. Hepimiz evlerde oturan bayanlardık. Ben kızımla beraber yaşıyorum. Ona örnek olduğumu düşünüyorum. Ayakları üzerinde durabilen bir kadın örneğiyim onun için. Evimin geçimini buradan sağlıyorum. Biz de başka kadınlara el uzatacağız. Buraya yazın sıcağında kışın soğuğunda geliyoruz. Mesai kavramı yok bizim için. Hedefimiz fabrika kurup daha çok kadına ulaşmak. Bir ürünü paketlediğimizde bunu ben yaptım demek çok güzel. Birimizin yapmadığını diğeri yapıyor. Kadınlar evde oturmasınlar" şeklinde konuştu.Ayşe Turan ise, "Ben sirke yapıyorum, yaprak sarması ve reçel yapıyorum. Kendimize özgüvenimiz arttı burada. Ev hanımıydım önceden hiçbir yerde çalışmıyordum. Bu projeyi duyunca eğitim aldım, başladım" dedi.Halime Yavuz ise "Ev hanımıydık hepimiz buraya gelince çalışmaya başladık. Her sabah koşarak geliyoruz. Herkes bir işin ucundan tutuyor. Ne iş varsa hepimiz beraberiz" dedi.

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