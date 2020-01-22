Fındıkkıran’ zamanı

chaıkovsky'ın

BUGÜN NELER OLDU

bestelediği son bale eseri olma özelliği taşıyan Fındıkkıran balesi yarın ve 25 Ocak'ta Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Küçük Alman kız Clara Stahlbaum'un yeni yıl hediyesi olarak aldığı Fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyalarını konu alan büyü-masal tarzı eserde; reji ve koreografi Mehmet Balkan imzası taşıyor. Biletleri satışa çıktığı an tükenen ve dünyaca ünlü bale topluluklarının yeni yıl öncesi sahnelediği Fındıkkıran balesinde; Şeker Perisi- Clara Sultan Menteşe, Özge Onat, Serapsu Gürman ,Prens Burak Kayıhan, Eren Keleş, İlhan Durgut, Çiçek Valsi- Prens Berkay Saraçoğlu, Umut Can Arzuman, İyilik Perisi Gizem Tuncel, Güleycan Kocabey, Serapsu Gürman, Clara'nın Erkek Arkadaşı Kadir Okurer, Berkay Saraçoğlu, Drosellmayer Hakan Odabaşı, Uluç Aytan , Fındıkkıran Kadir Okurer, Buğrahan Alnıaçık ve Etkin Yüzer dönüşümlü olarak sahne alıyor.