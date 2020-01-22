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Gençler internet hakkında bilgilendirildi

Altındağlı gençler İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde ‘internet kullanımı ve güvenli internet’ seminerinde buluştu

Giriş Tarihi: 22.1.2020 ABONE OL
Gençler internet hakkında bilgilendirildi
Altındağlı çocuklara internetin doğru kullanımı anlatıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Altındağ Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "İnternet kullanımı ve güvenli internet" semineri, çocukları internetin zararlı içerikleri ve bu içeriklerden korunma yöntemleri hakkında bilgilendirdi.

ZARARLI İÇERİK
Katılımcılara ilk olarak internet ve internet kullanımı hakkında kısa bir bilginin verildiği seminerde, internetle ilgili en çok yaşanan sıkıntılara da değinildi. İnternetin doğru kullanımı hakkında bilgi sahibi olan Altındağlı çocuklara, kendilerini internetteki zararlı içeriklerden nasıl koruyacakları anlatıldı. Seminerde ayrıca, offline ve online oyunlar hakkında bilgi verilip, oyun seçerken yaş kategorilerine göre uygun oyunların seçilmesi konusunda çocuklar uyarıldı ve bilgisayar oyunlarının çocuklar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri hakkında bilgi verildi.

BİLMİYORMUŞUM
Merkez üyesi Hiranur Çoban "İnternet hakkında pek çok şeyi bilmiyormuşum. Bugün polis amca bize bazı konularda bilgi verdi. Artık zararlı içerikleri ve yayınları açarsak ne olacağını, oyunların zararlarından kendimizi nasıl koruyacağımızı, kötü insanların internet üzerinden bizi nasıl kandırabileceğini biliyoruz" diye konuştu.
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