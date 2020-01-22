Gençler internet hakkında bilgilendirildi

BUGÜN NELER OLDU

Altındağlıçocuklara internetindoğru kullanımı anlatıldı.Ankara İl EmniyetMüdürlüğü ve AltındağBelediyesi iş birliğiylegerçekleştirilen"İnternet kullanımı vegüvenli internet" semineri,çocukları internetinzararlı içerikleri vebu içeriklerden korunmayöntemleri hakkındabilgilendirdi.Katılımcılara ilk olarak internet ve internet kullanımı hakkında kısa bir bilginin verildiği seminerde, internetle ilgili en çok yaşanan sıkıntılara da değinildi. İnternetin doğru kullanımı hakkında bilgi sahibi olan Altındağlı çocuklara, kendilerini internetteki zararlı içeriklerden nasıl koruyacakları anlatıldı. Seminerde ayrıca, offline ve online oyunlar hakkında bilgi verilip, oyun seçerken yaş kategorilerine göre uygun oyunların seçilmesi konusunda çocuklar uyarıldı ve bilgisayar oyunlarının çocuklar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri hakkında bilgi verildi.Merkez üyesi Hiranur Çoban "İnternet hakkında pek çok şeyi bilmiyormuşum. Bugün polis amca bize bazı konularda bilgi verdi. Artık zararlı içerikleri ve yayınları açarsak ne olacağını, oyunların zararlarından kendimizi nasıl koruyacağımızı, kötü insanların internet üzerinden bizi nasıl kandırabileceğini biliyoruz" diye konuştu.