Gölbaşı’nda yarıyıl şenliği başladı

BUGÜN NELER OLDU

Gölbaşı Belediyesi'nin çocukların yarıyıl tatili boyunca kaliteli vakit geçirmeleri, eğlenip dönemin yorgunluğunu atabilmeleri amacıyla düzenlediği 'Gölbaşı Yarıyıl Şenliği" başladı. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde yüzlerce minik ziyaretçiye kapılarını açan Gölbaşı Yarıyıl Şenliği'nin ilk günü renkli görüntülere sahne oldu. Kültür Merkezi içinde kurulan oyun parkında doyasıya eğlenen çocuklar keyifli anlar yaşarken, aileleri de çocuklarına eşlik etti.Gölbaşı Belediyesi Yarıyıl Şenliği'nde çocuklar, sihir atölyeleri, maske yapımı, kukla yapımı, Hacivat- Karagöz oyunu,taş boyama, sihirbaz gösterisi, akrobalans, kukla ve gölge oyunu, çocuk tiyatroları, balon park ve yüz boyama gibi bir çok farklı etkinlikten ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Haftanın her günü devam edecek olan olacak olan Gölbaşı Yarıyıl Şenliği, 24 Ocak Cuma günü sona erecek.