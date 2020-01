Mesut’a özel tedavı

Ankara'da yaşayan Yavuz ve Kıymet Baştuğ çiftinin 10 yaşındaki down sendromlu çocuğu Mesut Baştuğ'da, lösemi tedavisi sürecinde sarılık, halsizlik ve karaciğer enzimlerinde yükselme nedeniyle Hepatit C gelişti. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenterolojisi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Necati Balamtekin, Mesut'un tedavisine ilişkin yaptığı açıklamada, down sendromlu çocuklarda löseminin daha fazla görüldüğünü söyledi. Mesut'un lösemi tedavisi sırasında Hepatit C geliştiğini ifade eden Balamtekin, hastalığın tedavisindeki rutin ilaçları löseminin nüksüne sebep olma ihtimali nedeniyle kullanamadıklarını belirtti.Tedavideki en büyük sıkıntının Mesut'un karaciğer enzimlerinin yüksekliği olduğunu ifade eden Balamtekin, şöyle konuştu: "Mesut, alması gereken ilaçları alamıyordu. Karaciğerindeki Hepatit C hastalığını etkin bir şekilde tedavi ederek, Mesut'un lösemi ile ilgili tedavisine kaldığı yerden devam etmesini sağladık. Sağlık Uygulama Tebliği'nde olmadığı için Sağlık Bakanlığı ve ilgili firmanın katkılarıyla büyük bir gayret sonucu bu ilacı edinerek tedavide kullandık. Hepatit C'yi iki aylık bir süre içinde herhangi bir komplikasyon gelişmeden başarıyla yendik. Pahalı olan bu ilaca ulaştık ve Mesut Hepatit C'yi yendi. Şimdi akut lenfoblastik tedavisi devam ediyor. O süreçte çok uğraştık. Firma da tedavisi için gerekli ilacı bağışladı. Dünyada denenmiş ancak literatüre baktığımızda Türkiye'de özel bir durumu olan çocuğumuzun tedavisinde bu ilacın ilk kez kullanıldığını gördük."Kıymet ve Mesut Baştuğ çifti ise çocuklarının tedavisinde zor günleri geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Baba Yavuz Baştuğ, "Mesut ilaç kullanmamış gibi rahat. İlaç yan etki yapmadan tedavi iki ay sürdü. Mesut renk olarak normale döndü. Bütün ihtiyaçları normale döndü. Lösemi tedavisinin durması sırasında da zamanla yarışıldı. Oğlumuzun tedavisi için yardımcı olan herkese çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

