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Sevgimizi duvarlara değil gönüllere yazalım

Giriş Tarihi: 22.1.2020 ABONE OL
Sevgimizi duvarlara değil gönüllere yazalım
Pursaklar Belediyesi, ilçe genelinde görüntü kirliliğine yol açan, izinsiz afiş ve pankartları temizleme çalışmalarının ardından duvar yazılarının da temizlenmesi için düğmeye bastı. Belediye ekipleri, parklarda, trafolar, yol kenarlarında görüntü kirliliği yaratan kötü duvar yazıları için gerekli çalışmaları yürüterek vatandaşların da bu konuda daha duyarlı olmalarını istedi. Duvar yazılarının yapılara ve kent görüntüsüne zarar verdiğini vurgulayan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, " Gençlerimiz, çocuklarımız dış yüzey duvarlarını yazılarla kirletiyorlar o da hoş bir görünüm arz etmiyor. Sevgimizi duvarlara değil gönülere yazalımBelediye olarak gerekli bütün tedbirlerimizi alıyoruz" diye konuştu.
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Sevgimizi duvarlara değil gönüllere yazalım
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