Siyah sarı şampiyon arı

Özel Arı Okulları akademik başarıları ile birlikte okullar arası spor müsabakalarındaki bölgesel ve ulusal başarılarıyla da adından söz ettiriyor. Lise Genç Kız Basketbol takımının yenilgisiz Ankara şampiyonluğunun ardından Ortaokul Yıldız Kız ve Yıldız Erkek basketbol takımları da yenilgisiz mutlu sona ulaştı.
ARILILAR bu yıl yenilgisiz 3 Ankara şampiyonluğuyla kırılması güç rekorlardan birine daha imza attı. Ankara Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından 16 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilen "Okullar Arası Yıldız Kız ve Yıldız Erkek Basketbol Müsabakaları Final Maçları"
nda Özel Erhan Aslan Tekyıldız Yıldız Kız Basketbol Takımını 49-30 skoruyla, Yıldız Erkek Basketbol takımı ise Zafer Kolejini 87-64 mağlup ederek Ankara şampiyonu oldu. GRUP ve finalleri yenilgisiz geçen ve turnuvayı farklı kazandığı maçlarla tamamlayan Arının yıldızları basketbolda Ankara'nın zirvesinde yer aldı.