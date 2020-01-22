Siyah sarı şampiyon arı

BUGÜN NELER OLDU

Özel Arı Okulları akademik başarıları ile birlikte okullar arası spor müsabakalarındaki bölgesel ve ulusal başarılarıyla da adından söz ettiriyor.ARILILAR bu yıl yenilgisiz 3 Ankara şampiyonluğuyla kırılması güç rekorlardan birine daha imza attı. Ankara Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından 16 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilennda Özel Erhan Aslan Tekyıldız Yıldız Kız Basketbol Takımını 49-30 skoruyla, Yıldız Erkek Basketbol takımı ise Zafer Kolejini 87-64 mağlup ederek Ankara şampiyonu oldu. GRUP ve finalleri yenilgisiz geçen ve turnuvayı farklı kazandığı maçlarla tamamlayan Arının yıldızları basketbolda Ankara'nın zirvesinde yer aldı.