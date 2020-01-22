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Trafik cezası yediği sırada araba çarptı

Giriş Tarihi: 22.1.2020 ABONE OL
Trafik cezası yediği sırada araba çarptı
Kuyumcudan döviz aldıktan sonra aracına trafik cezası yazıldığını gören şahıs koşarak karşıdan karşıya geçmeye çalışınca bir araç çarptı. Olay, Altındağ Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, otomobilini park ederek Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuya girdi. Kuyumcudan döviz satın alan şahıs, kuyumcudan çıktıktan sonra trafik polislerinin yolun karşısında park halindeki aracına ceza yazdığını fark etti. Otomobiline yönelen ve koşarak karşıya geçmeye çalışan kişiye bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaya yol ortasına savrulurken, elinde bulunan paralar da yola saçıldı.
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Trafik cezası yediği sırada araba çarptı
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