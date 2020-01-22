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Trafik kazaları: 1’i çocuk 4 yaralı

Giriş Tarihi: 22.1.2020 ABONE OL
Trafik kazaları: 1’i çocuk 4 yaralı
Kaza, Kırıkkale-Ankara karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Kazada Hacer Y. (87), Halise Ç. (39) ve Yusuf Ç. (3) yaralandı. Diğer kaza ise Kırıkkale-Samsun karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada Ahmet U. (48) yaralandı.Her iki kazada yaralanan 1'i çocuk 4 kişi, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Trafik kazaları: 1’i çocuk 4 yaralı
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