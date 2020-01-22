Türk futbolundan bir İlhan Cavcav geçti

GEREMİ'Yİ

REAL

MADRİD'E

Gençlerbirliği kulübünün yaptığı transferler, teknik direktör değişiklikleri ve altyapıya verdiği önemle Türk futbol tarihindeki yerini alan onursal başkanı İlhan Cavcav, vefatının 3. yıl dönümünde anılıyor.Öğrencilik yılları boyunca babasının işlettiği değirmende çalışan Cavcav, un sektöründe iş hayatına atıldı ve fabrikatörlüğe kadar ulaşan başarısınıda taşımayı bildi. Ucuz maliyetle kadrosuna kattığı ya da altyapısından yetiştirdiği futbolcuları "dört büyükler" olarak tabir edilen Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a yüksek bonservis ücretleriyle satan Cavcav, un tüccarlığının yanınaunvanını da ekledi. Cavcav, transfer hikayeleri, teknik direktör değişiklikleri ve kendine has üslubuyla Türk futbol tarihindeyerini aldı. Kulüp başkanlarıyla yaptığı tartışmalar, gündeme dair ilginç çıkışlarıyla her zaman gündeme gelmeyi başaran Cavcav, oyuncu olarak girdiği futbol sektöründe yönetici olarak devam etti ve 37 yıl Gençlerbirliği'nin başkanlığını yaptı.Hayatında bir süre futbol da oynayan Cavcav, ilk başkanlık tecrübesini Hacettepe'de yaşadı.Doğduğu Hamamönü Mahallesi'nin mor-beyazlı takımının başına 1975'te geçen Cavcav, aynı yıl kulübün küme düşmesini engelleyemeyince istifa etti. Yahya Demirel'in 1977 yılında başkanlık yaptığı Gençlerbirliği Kulübünün yönetim kuruluna giren Cavcav, kırmızı-siyahlılarda 1978 yılında başkanlığa getirildi ancak dönemin yöneticileriyle anlaşmazlığa düşünce kısa süre için görevden ayrıldı. Gençlerbirliği'ne 1981 yılında yeniden başkan olan İlhan Cavcav, 3. Lig'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan kırmızı- siyahlı ekibi kümede tutmak için gayret etti. Türkiye Futbol Federasyonunda dönemin yöneticilerine 2. ve 3. liglerin birleştirilmesi projesini kabul ettiren Cavcav, takımının 2. Lig'de devam etmesini sağladı. 1. Lig'e (Süper Lig) bir sezon sonra yükselen Gençlerbirliği, ligde mücadele ettiği dönemde Türkiye Kupası'nı 2 kez müzesine götürdü.Ucuza aldığı, altyapısında yetiştirdiği genç ve yetenekli futbolcuları, yüksek bonservisle satma politikasıyla borçsuz kulüp yönetimi anlayışıyla örnek oldu.Cavcav, başkanlığı döneminde 42 farklı teknik adamla çalıştı. Başkanlık koltuğunda oturduğu 37 yılda 56 kez teknik adam değişikliğine giden Cavcav, en çok Mesut Bakkal'a şans verdi.İlhaN Cavcav, Gençlerbirliği başkanlığında sadece "dört büyükler"e 34 futbolcu sattı. Cavcav döneminde Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a transfer olan oyuncular şunlar: Fenerbahçe: Deniz Barış, Erkan Sözeri, Gökhan Gönül, İlhan Eker, İsmail Güldüren, Kemalettin Şentürk, Metin Diyadin, Orhan Şam, Serkan Balcı, Tarık Daşgün, Uğur Boral, Ümit Özat Beşiktaş: Ahmed Hassan, Ali Eren Beşerler, Ali Günçar, Ali Tandoğan, Baki Mercimek, Mustafa Pektemek, Okan Koç, Rahim Zafer, Souleymane Youla, Tolga Doğantez, Tuna Üzümcü, Veysel Cihan Galatasaray: Ahmet Yılmaz Çalık, Ergün Penbe, Osman Coşkun, Ümit Karan Trabzonspor: Aykut Demir, Ayman Abdulaziz, Fredrik Risp, Giray Kaçar, Isaac Promise, Soner AydoğduYetenekli futbolcuları keşfetmek için amatör maçlara bile giden İlhan Cavcav'ın, yöneticiliği süresince yaptığı transferler ses getirdi. Kulüpte yetişen Tarık Daşgün'ü Fenerbahçe'ye "astronomik" bir rakama veren Cavcav, Türk kulüplerinin Afrika kıtasına açılmasına da ön ayak oldu. Afrika kıtasındaki ülkelerde maçlar izleyen Cavcav'ın transfer ettiği Moshoeu, Kushe ve Kona'nın başarılı performansları çok sayıda Afrika kökenli futbolcunun Türkiye'ye gelmesini sağladı.Kamerunlu Nijitap Geremi'yi İspanya'ya giderek Real Madrid'e 5 milyon dolar bonservis bedeli karşılığında satan Cavcav, bu macerasını her fırsatta anlattı. İngilizce ya da İspanyolca bilmediği için garsondan istediği peçeteye "5 milyon dolar" yazarak pazarlığa son verdiğini anlatan Cavcav, geliri kulübün tesisleşmesinde kullandı.Kulüpler Birliği Vakfının kurulmasına da öncülük etti. Birliğe 2000-2002, 2004-2005 ve 2013-2014 yıllarında başkanlık yapan Cavcav'a, Kulüpler Birliği Vakfı Onursal Başkanı unvanı da verildi. Türk futboluna yön veren isimlerden Cavcav, TV gelirlerinin kulüplere dağıtımında uygulanan 'havuz modeli'nin oluşturulmasında önemli rol oynadı.Cavcav, yaşamının son günlerinde sağlık problemleri yaşaması rağmen futboldan uzak kalmadı. Doktorların uyarısına rağmen statlara gelerek battaniyeye sarılı şekilde maç izledi. 22 Ocak 2017'de Ankara'da yaşamını yitirdi. İlhan Cavcav'ın hayata veda etmesinin ardından başkanlığa oğlu Murat Cavcav getirildi. Efsane başkanı İlhan Cavcav'ın isminin verildiği 2017-2018 sezonunda, 29 yıl kesintisiz yer aldığı Süper Lig'den düştü. Başkent ekibi, bir sezon aranın ardından trajik şekilde veda ettiği Süper Lig'e yeniden dönmeyi başardı.