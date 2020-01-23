Ahmet ÖZCAN: Taksiciler ve yeni yönerge

Acele'ye gitmem lazımdı, Kızılay'ın göbeğinde, ikinci tüp geçide yakın bir yerde hemen bir taksiye atladım. Amano da ne? Hani "Tilki çıkaracak" derler ya öyle bir şey. Kasketli bir şoför amca, taksinin içinde adeta 'dumanaltı' olmuş. "!" derken; "camı açtım amma" diye bir cevap aldım mahcubiyet içinde. Devam edip etmeme tereddüdü içindeyken taksimetreyi açtı ve dahametre ilerlememiştik ki durdurdum, yazılı ücreti ödeyip bir başka taksiye bindim Neden sigara dumanı soluyarak yolculuk yapıyorum ki? Bindiğim taksiciye de durumu anlattım.'nın, göbeğinde artık bu manzaraları görmemeliyiz diye düşünüyorum. Şimdi'nın yeni tartışma konusu, yani'daki ticari taksiler ve şoförleriyle ilgili olarakbir yönerge hazırladı. Bazı taksiciler yönergeyi şimdiden protesto etmeye başladılar. Konunun Oda ile konuşulmasını istiyorlar. Bunda Oda yöneticilerinin etkisi olduğunu düşünüyorum. Ha, Büyükşehir belediyesinin de bu işteki hesabını henüz kestirmiş değilim. Bu arada Oda sisteminin artık yürümediğini ve sorgulanma zamanının geldiğini de ekstradan söylemeliyiz. Bu, bugünkü yazı konumuzun dışında.Yönergeye baktım taksi ve şoförün kayıt altına alınması isteniyor. Kendilerine de bunu sormuşlar.' sınıfı sürücü belgesi olan her vatandaşın ticari taksi kullanmasını uygun bulunup bulunmadığı, mobil uygulama üzerinden hizmet vermek isteyip istemedikleri, şoför ve yolcuların can ve mal güvenliği açısından taksilerde araç takip sistemi, kamera ve kayıt cihazı, panik butonu gibi güvenlik sistemleri, ticari taksi şoförlerinin eğitime tabi tutulması ve güvenlik soruşturmaları olması da sorulmuş. Bence bunlar makul hattâ gerekli uygulamalar. Durakların yeniden tasarımı ve standart getirilmesi konusuna şüpheyle baktım, rant meselesi gibi. Zaten belli bir standart oluşmuş durumda yenisi niye? Kartla ödeme sistemi getirilmeli bence. Farklı ücret tarifesiyle konforlu taksi seçeneği de makul. Parası olan binsin. Levha park durak alanlarının umuma açık yani bu hizmeti veren herkes tarafından kullanılmasının da vatandaş açısından bir mahsuru yok.Velhasılkonusu, taraflar arasında yeni bir tartışma değil, kavgalara bile yol açacak potansiyel taşıyor ama bu konunun medeni usulle çözümlenmesi vetekelinin kırılması şart. Kimin ne 'halt' ettiği yanına kalmamalı. Bu işin ve mesleğin bir disipline bağlanması gerekir. Biz değişmez isek zaman bizi mutlaka değiştirir.

BUGÜN NELER OLDU