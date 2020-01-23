Başkentgaz 55 milyonluk yatırım yaptı

Ankara'nıngelişim trendini ve mevcut şebekesini değerlendirerek ilerleyen yıllarda oluşabilecek doğal gaz ihtiyaç raporunu oluşturduklarını anlatan Başkentgaz Genel Müdürü Asım Yüksel, "Uzun vadeli planlamalarımızı hazırladık. Başkentimize 2 büyük şehir istasyonu ve bin 600 istasyon ile doğalgaz dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bunlardan en büyüğü olan Temelli İstasyonunu 2019 yılında devreye aldık. Temelli'de Türkiye'nin en yüksek çekiş kapsasitesine sahip istasyonu ve bu istasyona bağlı şehir şebekesi bağlantılarını 55 milyon TL değerinde yatırım yaparak tamamladık" diye konuştu. Asıl Yüksel, Başkentgaz'ın yaptıklarını anlattı:2022 yılına kadar kalan 7 ilçeyi de aynı konforla doğalgazı buluşturacağız.Başkentgaz, özelleşme ile birlikte devraldığı 9 bin 900 km doğal gaz dağıtım şebekesine 200 milyon Euro değerinde yatırımla 2 bin 600 km dağıtım hattı daha ekledi. Dağıtım şebekesini yaklaşık yüzde 30 oranında büyüterek 12 bin 500 km'ye ulaştı. Başkentgaz, Türkiye'nin en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi.Havagazı döneminden kalan, teknolojik ve kullanım ömrü tükenen 469 km uzunluğundaki hattı yeni nesil dağıtım teknolojisi ile yenilendi.Şereflikoçhisar ve Haymana da doğal gaz konforunu ulaştırıldı.2022 yılına kadar kalan 7 ilçe de aynı konforla buluşturulacak.Yüksel, sahadan ve abonelerden gelebilecek taleplere hızlı cevap verebilmek amacıyla bütün sokakları gezerek binaların ve abonelerin adres ve hat bilgileriyle Coğrafi Bilgi Sistemini kurduk.Doğal gaz hizmeti sunulan bölgelerin nüfus yoğunluğunu dikkate alarak 16 şube oluşturduk.Başlattığımız tesisat kontrolleri sayesinde karbon monoksit gazından zehirlenme vakalarında yüzde 85 azalma sağladık.

BUGÜN NELER OLDU