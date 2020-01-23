Çocuğunuz dijital dünyada güvende olsun

Dünyada3 milyar 480 milyon kişi aktif olarak sosyal medyayı, 4 milyar 380 milyon kişi de interneti kullanıyor. Türkiye'de 59 milyon 300 bin internet, 52 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Günde ortalama 2 saat 46 dakikamızı da sosyal medyada geçiriyoruz. Sosyal medyayı en çok kullanan yaş gruplarından birisi de 18 yaş altı grup. Bu yaş grubu için sömestre tatilinin önemli bir zamanını bilgisayar, akıllı telefon ve tablette geçirecekDijital İletişim Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova, ebeveynleri dijital dünyanın tehlikelerine karşı uyararak, çocukların sosyal medya kullanımlarını kontrol altına almak için şu önerilerde bulunuyor:Dijital dünyanın en büyük tehlikesi de çocukların yaşlarına uygun olmayan içeriklere maruz kalmalarıdır. Sık sık internet geçmişini kontrol edin. Hangi hesapları takip ettiğine, hangi sitelere girdiğine bakın.Çocuğunuza hangi hesapların tehlikeli olabileceğine dair bilgi verin. Spam, anlık mesaj gibi elektronik postaları cevaplamaması gerektiğini öğütleyin.Sosyal medya kullanımı için bir zaman dilimi oluşturun.Bazı uygulamalar kötü amaçlı yazılımlar içeriyor olabilirler. Çocuğunuzun sizin gözetiminizde uygulama indirmesine izin verin.Uygulamalarla ilgili önemli bir konu da hangi uygulamanın kameraya erişime izin verdiğine hakim olmak. Kamerayla ilgisiz bir uygulama kameraya erişmek istiyorsa, çocuğunuzun görüntülerini üçüncü kişiler tarafından çalınabilir.Çocuğunuz sosyal medya hesabı oluştururken gizlilik ayarları için ona yardımcı olun. Gözetiminizde tehlikeli içerikleri kısıtlayın.Çocuğunuza tanımadığı kişilere fotoğraf atmaması konusunda bilgi verin.

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