Çocuklar bilimin gücüyle tanışıyor

BUGÜN NELER OLDU

ForumAnkara Outlet, yarıyıl tatilinde minik ziyaretçilerini yine unutmuyor. Bu hafta sonu başlayacak ve ücretsiz gerçekleştirilecek Bilim Atölyesi ile çocuklar hem öğrenme hem de eğlenme fırsatı bulacak. 25-26 Ocak'ta saat 14:00- 18:00'de bilimin eğlenceli ve şaşırtıcı gücüyle tanışacak çocuklar Forum Ankara'da buluşacak. Bilim Atölyesi sayesinde çocuklar hem eğlenecek hem de bilimin ilginç yönleriyle tanışma fırsatı yakalayacak. Forum Ankara, sömestir tatilini karnavala çeviriyor. 27 Ocak- 2 Şubat'ta her gün düzenlenecek Çocuk Karnaval'ı kapsamında sihirbaz gösterileri, balon şovlar ve daha pek çoğu küçük ziyaretçilerini bekliyor. Her gün 15:00-17:00 saatlerinde gerçekleşecek Çocuk Karnavalı ile çocuklar sömestrin tadını doyasıya çıkarıyor. Sihirbaz gösterileri, kukla show, tiyatro, bubble show, mini sirk, balon show, animasyonlar ve eğlenceli yarışmalar ile rengarenk geçecek bu ücretsiz etkinliğe tüm çocuklar davetlidir.