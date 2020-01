En önemli ortaklarımız yerel yönetimler

BUGÜN NELER OLDU

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da düzenlenen Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'nın açılış törenine katıldı. Bakan Kasapoğlu, Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, gençlerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Gençlerle her zaman gurur duyduklarını belirten Kasapoğlu, "Bugün burada geleceğin yıldızları, şampiyonları, bu ülkenin şanlı bayrağını her daim göklerde dalgalandıran, dalgalandıracak olan gençlerimiz var" dedi.Sporu tabana yayma noktasında çalıştıklarını dile getiren Kasapoğlu, "Yerel yönetimler bizim en önemli iş ortaklarımız. Onlarla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de bu başarıları taçlandırma adına her türlü imkanı seferber edeceğiz. Sadece tesis değil, insan odaklı spor politikamızla, yerel yönetim odaklı stratejilerimizle, sporu herkes için erişilir kılma adına çalışacağız. Siz değerli sporcularımızın toplumumuz için önemli rol model olduğunuza inanıyorum. Elbette spordaki başarılarınız önemli ama bunun yanında sizlerin ortaya koyacağı erdem, rekabetteki ahlaki anlayışınız, rakibinize nezaketiniz çok önemli ayrıcalık" diye konuştu.