Güvenli otomobil için bunlar bulunsun

GeneraliSigorta, güvenli bir otomobilde bulunması gereken özellikleri açıkladı. Generali Sigorta'nın kamuoyu ile paylaştığı özellikler arasında akıllı farlar, kazayı önceden algılayabilen ve müdahale edebilen otonom acil frenleme sistemi, uyarlanabilir seyir kontrollü, şerit yardımı ve emniyetli çıkış yardımı gibi özellikler bulunuyor. Akıllı LED farlar: Işık seviyesini yol ve hava şartlarına göre otomatik olarak ayarlıyor. Gece yolculukları için vazgeçilmez. Virajlarda ek aydınlatma gibi özel seçenekler bulunuyor. Enerji tasarrufu da sağlıyor. Otonom acil frenleme: AEB sistemleri, kazayı önceden algılayabilen ve müdahale edebilen sistemler olarak her geçen gün önem kazanıyor. Uyarlanabilir seyir kontrolü: Zincirleme kazaların büyük çoğunluğu araç takip mesafesinin yeteri kadar korunmamasından dolayı kaynaklandığı biliniyor. Geliştirilen ACC sistemleri ile araçlarda bulunan sensörler otonom olarak araç takip mesafesini koruyor ve olası kazaların önüne geçiyor. Şerit yardımı: Odaklanamamak ve uykulu araç kullanmak aracın bulunduğu şeritten çıkmasını sağlayan en önemli faktörler. Şeritten çıkıldığı takdirde direksiyon hakimiyetini otonom olarak eline alan şerit yardım sistemi, yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesini sağlıyor. Emniyetli çıkış yardımı: Kör nokta algılayıcı sistemlerle birlikte adımları atılan ve bu sistemlerin bir uzantısı sayılan emniyetli çıkış yardımı da araç içindeki güvenliği sağlayan en önemli teknolojiler arasında yer alıyor.

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