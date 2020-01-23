Huzurevi sakinleri gönüllerince eğlendi

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizler Vakfı Huzurevi sakinleri Altındağlı kadınların misafiri oldu. Bir günlüğüne huzurevinden çıkan misafirler, Altındağ Belediyesi Zübeyde Hanım Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gönüllerince eğlendi. İlk önce yaşlı misafirlerini yemekte ağırlayan Altındağlı kadınlar, daha sonra sergiledikleri tiyatro oyunuyla yüzlerini güldürdü.Zübeyde Hanım Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi drama ve tiyatro kursiyerleri, sergiledikleri, Nasrettin Hoca fıkralarından uyarlanan "Eşek Kaybolunca" isimli oyunla izleyenleri kahkahaya boğdu. Merkezin kreşinde öğrenim gören çocuklara, down sendromlu çocukların da katılımıyla sergilenen "Barış Manço Şarkıları" gösterisi ise büyük beğeni topladı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Duyarlı vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Yüzleri güldüyse ne mutlu bize"dedi.