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Kargo kamyonu ile tanker çarpıştı

Giriş Tarihi: 23.1.2020 ABONE OL
Kargo kamyonu ile tanker çarpıştı
Kırıkkale'de kargo kamyonunun akaryakıt tankerine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Kırıkkale-Kayseri karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. S.A. idaresindeki kargo kamyonu, seyir halindeyken akaryakıt tankerine arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü kamyonda sıkıştı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince araçtan çıkartılan sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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Kargo kamyonu ile tanker çarpıştı
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