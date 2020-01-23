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Öğrenci otomobilin altında kaldı

Çankaya’da sınava yetişmeye çalışan üniversite öğrencisine otomobil çarptı. Öğrenciyi otomobilin altından yardıma koşan polis ve vatandaşlar çıkardı

Giriş Tarihi: 23.1.2020 ABONE OL
Öğrenci otomobilin altında kaldı
Kaza, Çankaya Çamlıtepe Mahallesi Kıbrıs Caddesi ile Taşkent Sokak kesişiminde meydana geldi. Osman E. yönetimindeki otomobil, sınava gitmekte olan Ankara Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Öğrencisi Şeyma K.'ye Taşkent Sokak girişinde çarptı. Çarpmanın ardından otomobilin altında kalan Şeyma K., çığlık seslerini duyarak olay yerine gelen polis ve vatandaşların yardımıyla otomobilin altından çıkarıldı. Bir süre kaldırım kenarında hareketsiz bekleyen yaralı, daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yayaya çarpan otomobilin sürücüsü Osman E. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.
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Öğrenci otomobilin altında kaldı
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