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hayvan dostlarımıza sahip çıkıyor

Giriş Tarihi: 23.1.2020 ABONE OL
Sincan Belediyesi hayvan dostlarımıza sahip çıkıyor
Sincan Belediyesi hayvan dostlarımıza yardım ediyor, yaralarını sarıyor, gerektiğinde yiyecek yardımında bulunuyor. Geçici Bakım Evi'ne geçen yıl 2 bin 387 köpek getirildi, bu hayvanların kısırlaştırma işlemleri ve gerekli tedavileri yapıldı. Kuduz hastalığına karşı 1.194 kedi ve köpek aşılandı. Yine iç parazit tedavisi amacıyla 106 köpek ve 824 kediye aşı yapıldı. 495 köpek ve 215 kediye ilaçlı tedavi uygulandı. Uyuza yakalanmış 267 köpeğe ve açık yarası bulunan 553 kedi ve köpek tedavi edildi. 463 sokak hayvanı ailelere verildi. 85 kedi ve köpeğin Büyükşehir ve diğer kliniklere sevk edildi. Zabıta ekipleri de soğuk havalarda sokak hayvanlarının aç kalmaması için belirlenen yerlere ekmek ve mama bıraktı. Böylece ekipler sokak hayvanlarına karşı farkındalık oluşmasına da katkıda bulundu.
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Sincan Belediyesi hayvan dostlarımıza sahip çıkıyor
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