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Şirinler miniklerle biraraya geliyor

Giriş Tarihi: 23.1.2020 ABONE OL
Şirinler miniklerle biraraya geliyor
ANATOLIUM AVM, birbirinden eğlenceli çocuk etkinlikleriyle minik ziyaretçilerini mutlu etmeye devam ediyor. Niloya, Harika Kanatlar, Keloğlan gibi sevilen çizgi film kahramanlarını her ay düzenlediği ücretsiz etkinlikler ile çocuklarla tanıştıran Anatolium AVM, ocak ayında ise Şirinler'i çocuklarla buluşturuyor. Film, huzurlu bir köyde yaşayan ve uğursuz Gargamel'i zekâlarıyla alt etmeye çalışan Şirinler adlı küçük mavi yaratıkların maceralarını anlatıyor. Şarkı ve dansları ile çocuklara unutamayacakları bir hafta sonu yaşatacak olan Şirinler, 25-26 Ocak'ta saat 15.00, 17.00 ve 19.00'da Anatolium'da minik hayranlarını bekliyor olacak.
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Şirinler miniklerle biraraya geliyor
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