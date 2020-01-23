Siteler esnafı İstanbul Fuarı’nda

BUGÜN NELER OLDU

AnkaraMobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Sitelerdeki mobilyacı, usta esnaf ve sanatkârlar ile birlikte "2020 CNR EXPOİMOB İstanbul Mobilya Fuarını" ziyaret etti. Yaklaşık 150 kişinin katılımıyla İstanbul'a giden Siteler esnafı yeni teknoloji ve son mobilya trendlerini yerinde görme imkânı bulduklarını ve ülkenin ekonomik kalkınmasında katkıda bulunmak için her zaman gördüklerinin daha iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi. Oda Başkanı Hüseyin Taklacı, "Nerede bir yenilik var biz oradayız. Ülkemizdeki tüm fuarlara esnaflarımızı götürmemizdeki gayemiz fuarlarda üyelerimizin, mobilya da dünyadaki en son trendleri takip etmesi, meslekle ilgili ürün ya da hizmetlerdeki teknolojik gelişmeleri görmesi, bilgi ve yenilikleri yerinde tespit edebilmesidir" dedi.