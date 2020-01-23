Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Tüm ihaleler mercek altında

Tüm ihaleler mercek altında

Giriş Tarihi: 23.1.2020 ABONE OL
Tüm ihaleler mercek altında
Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu'nu seçti. Denetim komisyonu Başkanlığına AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ebubekir Kipel getirildi Başkan vekili ise Büyükşehir meclis üyesi Sinan Burhan oldu. Denetim Komisyonu belediyenin tüm ihalelerini mercek altına aldı. Belediyeden tüm ihale dosyalarını isteyen komisyon büyük bir titizlikle incelemelerde bulunuyor. Komisyonda , Büyükşehir ve Akyurt Belediye Meclis Üyesi Abdullah Emin Tekin, CHP'den Ankara Büyükşehir Meclis Üyesi Serdar Kendir , MHP'den Büyükşehir Meclis Üyesi Rüştü Biçer yer alıyor
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tüm ihaleler mercek altında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN