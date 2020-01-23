Tüm ihaleler mercek altında

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AnkaraBüyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu'nu seçti. Denetim komisyonu Başkanlığına AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ebubekir Kipel getirildi Başkan vekili ise Büyükşehir meclis üyesi Sinan Burhan oldu. Denetim Komisyonu belediyenin tüm ihalelerini mercek altına aldı. Belediyeden tüm ihale dosyalarını isteyen komisyon büyük bir titizlikle incelemelerde bulunuyor. Komisyonda , Büyükşehir ve Akyurt Belediye Meclis Üyesi Abdullah Emin Tekin, CHP'den Ankara Büyükşehir Meclis Üyesi Serdar Kendir , MHP'den Büyükşehir Meclis Üyesi Rüştü Biçer yer alıyor