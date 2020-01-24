Ankaragücü Boyd’u bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

Takıma takviye yapmak isteyen A.Gücü yönetiminin gözü kulağı Tylor Boyd'da. Geçen sezon başkent ekibinin formasını giyen ve bu sezon Beşiktaş'a transfer olanGeride kalan haftalarda ligde 7 maçta şans bulup gol ve asist katkısı yapamayanise bedelsiz kiralama içeren ve oyuncunun ücretini kapsayan bir teklifi iletti ve beklemeye koyuldu.