Ankaragücü Boyd’u bekliyor

Takıma takviye yapmak isteyen A.Gücü yönetiminin gözü kulağı Tylor Boyd'da. Geçen sezon başkent ekibinin formasını giyen ve bu sezon Beşiktaş'a transfer olan ABD'li oyuncu aradığı ortamı bulamadı.
Geride kalan haftalarda ligde 7 maçta şans bulup gol ve asist katkısı yapamayan 25 yaşındaki oyuncuyu Ankaragücü ısrarlı bir şekilde istiyor. Beşiktaş yönetimi kiralama bedeli isterken sarı-lacivertliler
ise bedelsiz kiralama içeren ve oyuncunun ücretini kapsayan bir teklifi iletti ve beklemeye koyuldu.