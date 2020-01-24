ATO ile Başkent Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı

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AnkaraTicaret Odası (ATO) ile Başkent Üniversitesi arasında reel sektörle üniversiteler arasındaki iş birliğini geliştirmeye yönelik protokol imzalandı. ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkent Üniversitesi Hastanesinde gerçekleşen törende imza altına alınan protokole, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal imza attı. Baran, üniversitelerle reel sektör arasındaki iş birliğinin önemine değindi. Gelişmiş ülkelerde söz konusu iş birliği temellerinin uzun yıllar önce atıldığını aktaran Gürsel Baran, "Türkiye'deki köklü üniversitelerin sahip olduğu bilgi birikimini ticaret ve sanayiye aktarmamız gerekiyor. Bu imzalanan protokol ile başlatmış olduğumuz iş birliğinin örnek teşkil etmesini temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.