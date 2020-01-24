Baba-oğul birlikte antrenman yapıyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu İl Temsilcisi Fatih Baran, oğluyla birlikte bütün antrenmanlara eksiksiz katıldığını söyledi. Oğlu Ahmet Baran'ın atıcılık sporuna 12 yaşında başladığını söyleyen Fatih Baran, "Oğlumun henüz silahı kaldıracak gücü bile yokken, antrenman sahasında söğüt dalını eline almış ve plaklara tüfek gibi nişan alıyordu.İyi ki de başlamış. Ahmet şimdiye kadar 5 kere yıldızlar Türkiye rekorunu kırdı" diye konuştu.