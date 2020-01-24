Bakan Turhan’dan Kırıkkalelilere hızlı tren müjdesi

KırıkkaleBelediye Başkanı Mehmet Saygılı'yı makamında ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kırıkkalelilere YHT müjdesi verdi. Turhan, şehirlerarası yapılan yolların kapasitesinin dolmasıyla birlikte refah seviyesinin ve ülkede ticari hareketliliğinin arttığını söyledi. AK Parti iktidarı döneminde Türkiye'nin güzel hizmetler aldığını ve Kırıkkale'nin bu hizmetlerden faydalandığını kaydeden Turhan, hizmetlerin bundan sonra da devam edeceğini aktardı.Ankara-Sivas YHT şantiyesinde projenin gidişatı ile ilgili bilgi almak için Kırıkkale'ye geldiğini belirten Turhan, "Ankara-Kırıkkale arasındaki yolumuzu iki çarpı iki olan yolu iki çarpı üç hale getiriyoruz" dedi. İlk etapta Ankara-Delice kara yolunu iki çarpı üç hale getireceklerini belirten Turhan, "Biz dolayısıyla tekrar Kırıkkale'ye gelecek olursak Ankara- Kırıkkale arasındaki yolumuzu iki çarpı iki olan yolu iki çarpı üç hale getiriyoruz. Ama biliyoruz ki bu da yetmeyecek. Bu yollarda daha fazla sıkıntı çile çekmeye gerek kalmadan, insanlarımızı yollarda yorulmadan, tıkanmadan yeni yapacağımız oto yollarla birlikte daha hızlı gideceği yere gidecek. Bunun devamı var. İlk etapta Ankara-Delice arasını yapacağız. Devamında Samsun'a devam edeceğiz. Bunlar bizim uzun vadeli, orta vadeli ve yakın vadeli yaptığımız planlamalar" diye konuştu. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki iki kavşağa battı-çıktı yapılmasını talep etti.

BUGÜN NELER OLDU