Büyükşehir yönetimi facia

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Cumhur İttifakı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Ankaralıların yararına olacak önergelerin yüzde 95'ine "evet" oyu verdiklerini söyledi.Özcan, İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Meclisi'ndeki faaliyetlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Özcan, Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Meclisi'ndeki üyelerinin, Ankaralıların yararına olan çalışmalara destek verdiğini ifade etti.Büyükşehir'in şirketleri ve genel müdürlükleri arasındaki iç borcunun 5 milyar 561 milyon, dış borcunun ise 3 milyar 257 milyon 924 bin olduğuna dikkati çeken Özcan, Mansur Yavaş'ın 9 ayda Meclis'ten 2 milyar 672 milyonluk borçlanma yetkisi istediğini öne sürdü. Özcan, "9 aylık süreçte Ankara'da bir tane park yapılmadı. Trafik yatırımları ve asfalt tamiratları yapılmadı. Ayrıca Büyükşehir'in 3 santimetrelik karla mücadelede sınıfta kalmış olduğunu görüyoruz" dedi. "Israrla AK Parti bize iş yaptırmıyor" diye algı oluşturuyorlar milletin menfaatine olmayan kararlara biz nasıl destekleyici oy verebiliriz diyen Özcan özetle şunları söyledi:AK Parti meclis grubu Ankara için yapılacak çalışmalardan faydalı olanların hepsine 'evet' oyu vermiştir. Üniversite öğrencilerimizin evlerine gelen su faturası indirim kararına, belediye bünyesinde çalışan memurların sosyal medya sosyal denge tazminatına, 3-6 yaş çocuklarımızın gündüz bakım hizmetine, üniversite öğrencilerine çorba dağıtımı, zaten yıllardan beri devam ediyor ama bu karara, ABB şirketlerinden gelen sermaye artırım bütçelerine, 2020 bütçesinin tek bir kalemine bile müdahale etmeden evet dedik. Otobüs alımıyla ilgili dış borç talebine evet diyecektik ancak oylama yapılamadı. Seçim öncesi vaatleri vardı mesela bir tanesi suya indirim yapacağına dairdi. Suya zam yapmaya kalktı, AK Parti döneminde otopark ücretlerini 1 TL' ye çektik ancak Başkan Yavaş ısrarla zam yapmak istedi biz bunlara 'hayır' dedik.Ankara'nın yararına olacak tüm çalışmalara yüzde 95 oranında 'evet' dedik ve demeye devam edeceğiz. Bu boş algıların gerçeklerini açıklamaya devam edeceğiz.Yavaş'ın başarısızlığını görüyor halkımız. Konuşanları susturmaya çalışıyor, olur olmadık ara veriyor, attırırım seni diyor.Bütçe planlaması yapıldı ilçe belediyelerimize bütçe ayrılmadı, sonra da 'Tasarruf ettim' dedi. Bunun adı tasarruf değil. Zaten bariz açıklar var bütçede. Beceriksizliği bununla sınırlı değil bürokratları sürekli değiştiriyor daha kaç tane değişecek merak ediyoruz. Bu bir ekip işidir böyle yürümez.Yardıma muhtaç ve zor durumda olan ailelere yardım yapılıyordu onları kesti. Halk kart diye bir uygulamaya geçti, üstelik parti üyeliği zorunluluğu istiyor. Bu zulüm neden yapılır? Ağacı kesiyor heykel yapıyor, kesilen ağacın yerine yenisini dik. Arıtma sisteminde sorunlar var, çevre katliamı var, zararın var. Düzelt bunları. Bu sorunlara çözüm bulunmayarak tasarruf yapılmaz" dedi.

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