Eğlence dolu karne hediyesi

BUGÜN NELER OLDU

Yarıyıl tatilini en güzel şekilde değerlendiren Altındağlı gençler, Elmadağ'a gitti. Gençlerin sevincine Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da ortak oldu.Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezi üyeleri, yarıyıl tatilinin tadını çıkarıyor. Karne başarılarıyla Altındağ'ın gururu olan ve iyi bir karne hediyesini hak eden altın gençler, Elmadağ Kayak Merkezi'nde gönüllerince eğlendi. Gençlerin neşe dolu kahkahaları Elmadağ'da yankılandı. Başkan Asım Balcı da, Altındağlı gençleri Elmadağ'da yalnız bırakmadı, onların coşkusuna ortak oldu. "Kale'nin Altın Çocukları" projesi kapsamında eğitim alan çocuklar, Aydınlıkevler Abdurrahim Karakoç ve Doğantepe Cemil Meriç Gençlik Merkezi üyeleri ile Gençlik Merkezlerinde tiyatro eğitimi alan gençler, Elmadağ'da buluştu. Kayak etkinliği, altın gençlerin büyük beğenisini topladı. Bol bol kartopu oynayan ve kızaklarla kayan altın gençler, gönüllerince eğlendi. Aydınlıkevler Gençlik Merkezi üyesi Selim Aygen, çok farklı bir gün geçirdiğini söyledi. Selim, "Doya doya kar oynadık, çok eğlendik. Merkezde birçok aktiviteye katılıyorum, kurslara geliyorum. Burada çok mutluyum" dedi.