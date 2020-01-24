İnanın! biz kazanacağız

yahlılarda

Süper Lig'de son 3 maçta sadece bir puan alabilen G.Birliği 18 puanla 13 sırada kritik G.Antep maçına çıkıyor. Başkent ekibinde teknik patron Hamza Hamzaoğlu, geçtiğimiz hafta 2-0'lık Çaykur Rize maçını oyuncularına unutturmak için hafta boyunca toplantılar düzenledi. Deneyimli teknik adam, takımına G.Antep karşısında alınacak galibiyetin önemini sürekli anlatırken,Hamzaoğlu, rakibin de kendilerini gibi puana ihtiyacı olduğunu ve Ankara'ya 3 puan için geleceğini vurgularken, özellikle rakibin hücum oyuncularının etkisini yineleyip şu ifadelerle takımına seslendi:Onlar da kazanmak istiyor ve en az bizim kadar onlar da baskı altında olacak. Bu nedenle biz üzerimizdeki baskıyı avantaja çevirebiliriz.Bir daha o sıralara düşmemek adına bu maç bizim için önemli. Alacağımız 3 puan bundan sonra da planlarımızı belirleyecek. Düşmemeye mi oynayacağız yoksa üst sıralara mı? İşte bu size bağlı. Ne istediğinize siz karar verin. Biz kazanacağız buna inanıyorum ve hepinizin de inanmasını istiyorum."Süper Lig'de son iki haftada aldığı 2 yenilgi sonrasında G.Birliği bugün G.Antep karşısında kötü gidişata dur demek için sahaya çıkıyor.Kırmızı-Sikritik isimler de bugün takımdaki yerlerini alamayacak. Kart cezalısı Nadir Çitfçi ve Yasin Pehlivan'ın yanı sıra sakatlığı olanÇaykur Rize maçında sağ kasık bölgesindeki yırtık nedeniyle oynamayan Rumen oyuncunun ağrılarının devam ettiği ve dinlendirileceği belirlendi.SüperLig'de evinde oynadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmedi G.Birliği. Başkent ekibi bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken rakip fileleri de 10 kez sarstı. Kırmızısiyahlılar bu dört maçın öncesindeki 5 karşılaşmada ise 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde edip hiç kazanamamıştı.