Mamaklı öğrenciler karne tatilinde doyasıya eğleniyor

BUGÜN NELER OLDU

Neşet Ertaş Aile ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Türk Kültürü'nün en köklü geleneksel değerlerinden olan Karagöz-Hacivat gösterisini ilgiyle izleyen minik öğrenciler, Karagöz ile Hacivat'ın esprileriyle gülüp eğlenerek mutlu bir gün geçirdiler. Etkinlik sonunda aile merkezinde bulunan kreşlerde eğitim alan çocuklara yarıyıl karnesi de verildi. Yarıyıl tatili boyunca öğrencilere dinlendirecek ve eğlendirecek, eğlenirken öğretecek birçok faaliyet içinde bulunmalarını tavsiye eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Sizlerden beklentimiz ikinci dönemde de derslerinize iyi bir şekilde çalışarak başarılı olmanız. Sizlerin sayesinde şehrimiz de ülkemiz de gelişecek" dedi.