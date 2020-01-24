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Öğrencilere ücretsiz sinema günleri başladı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sömestr tatilinde çocukları ve gençleri aileleri ile birlikte Pursaklar Yaşam Merkezi’nde sinemayla buluşturuyor

Giriş Tarihi: 24.1.2020 ABONE OL
Öğrencilere ücretsiz sinema günleri başladı
Başkan Çetin'in talimatları ile Kültür İşleri Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşecek sinema günleri çocuklar ve genç öğrencilere yönelik düzenleniyor. İlçe genelinde çocukların ve gençlerin sinema kültürü kazanmaları için eğitici ve öğretici filmleri izleyebilmeleri amaçlanıyor. Yarıyıl tatili boyunca çocuklar için seans saati: 13:00, gençler için ise 16:00'daki sinema günleri ile her gün yeni ve büyük bir keyifle filmleri ücretsiz olarak izleyebilecekler. Kültürel ve sosyal faaliyetlere önem verdiklerini, öğrencilerin yarıyıl boyunca yaşadıkları ders stresini atarak moral depolamalarını amaçladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Çok çalışarak başarılı bir dönem geçiren çocuklarımızın yarıyıl tatilinde biraz olsun eğlendirebilmek amacıyla yakın zamanda açılışını gerçekleştirdiğimiz sinema salonumuzda keyifli anlar geçirmeleri için sinema etkinliği gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.
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