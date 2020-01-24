Propagandacılar yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

YasinA, Bünyamin Ç, M.Ç. ve A.G. isimli zanlılar, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlılar hakkında "FETÖ üyesi olmak ya da propagandasını yapmak" suçundan yasal işlem yapıldığı öğrenildi. Zanlılardan Yasin A'nın Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ihraç edildiği, Bünyamin Ç. isimli şüphelinin FETÖ'ye finansal destek aktaran bir firmada çalıştığı, M.Ç. ve A.G. isimli zanlıların ise çocuklarının 15 Temmuz darbe girişimi davaları çerçevesinde tutuklu bulundukları öğrenildi.