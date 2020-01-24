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Valizinden kaçak sigara ve pipo tütünü çıktı

Giriş Tarihi: 24.1.2020 ABONE OL
Valizinden kaçak sigara ve pipo tütünü çıktı
Şereflikoçhisar'da jandarma ekiplerinin asayiş uygulaması sırasında bir yolcu otobüsünde 2 kişinin valizlerinde 660 paket kaçak sigara ve 290 paket pipo tütünü ele geçirildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi çerçevesinde Şereflikoçhisar'da gerçekleştirilen uygulamada şehirler arası yolcu otobüsünde S.A. ve S.B.K. isimli yolcuların üst ve valizlerinde yapılan aramada yurda kaçak yollardan getirildiği belirlenen 660 paket sigara ve 290 paket pipo tütünü ele geçirdi. Ele geçirilen ürünlere Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile el konulurken, S.A. ve S.B.K. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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Valizinden kaçak sigara ve pipo tütünü çıktı
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