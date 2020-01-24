Yenimahalle’de engelli bireylere özel eğitim

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BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi'nin bir yıl önce Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi içerisinde hizmete açtığı "Nefes Engelliler Sosyal Tesisi", hem engelliler için hem de aileleri için fırsat oluyor. Tesiste, 10 yaştan 50 yaşa kadar zihinsel ve bedensel engelli bireylerin ahşap, takı tasarım, müzik, resim, fitness, dans ve yoga gibi sosyal aktivitelerden yararlanması sağlanırken, 3-9 yaş aralığındaki engellilere ise özel sınıflarda okul öncesi seviyesinde eğitim veriliyor. Engelliler için özel çalışmaların yapıldığı tesisteti etkinliklerle engelliler hem kendilerini geliştiriyor hem de hayata daha pozitif bakmaya başlıyor. Randevulu eğitimlerin verildiği tesiste 3 yaş grubundan başlayarak, engel durumuna göre çalışmalar yapılıyor. Psikolog ve sosyologlar ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor.