Ankara Korosu konsere hazırlanıyor

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Kulübü Derneği Şubeleri Türk Müziği Korusu, Şef Tahir Aydoğdu yönetiminde yeni dönem çalışmalarına başladı. Koronun Ankara Konağı'nda yapılan çalışmasını bir süre izleyen Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, koronun vereceği ilk konseri heyecanla beklediğini belirterek, koristlere başarılar diledi.Ankara Kulübü Derneği Şubeleri Türk Müziği Korosu, her Çarşamba 18.30-20.00 saatlerinde Ankara Kulübü Derneği'nin genel merkezinin bulunduğu Ankara Konağı'ndaki çok amaçlı salonlarında çalışmalarını sürdürecek.