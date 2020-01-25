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Korosu konsere hazırlanıyor

Giriş Tarihi: 25.1.2020 ABONE OL
Ankara Korosu konsere hazırlanıyor
Ankara Kulübü Derneği Şubeleri Türk Müziği Korusu, Şef Tahir Aydoğdu yönetiminde yeni dönem çalışmalarına başladı. Koronun Ankara Konağı'nda yapılan çalışmasını bir süre izleyen Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, koronun vereceği ilk konseri heyecanla beklediğini belirterek, koristlere başarılar diledi.Ankara Kulübü Derneği Şubeleri Türk Müziği Korosu, her Çarşamba 18.30-20.00 saatlerinde Ankara Kulübü Derneği'nin genel merkezinin bulunduğu Ankara Konağı'ndaki çok amaçlı salonlarında çalışmalarını sürdürecek.
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Ankara Korosu konsere hazırlanıyor
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