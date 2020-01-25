Bebek hayalleri elektrofüzyon ile gerçekleşti

Ev kadını Melek Şenel(34), 11 yıl önce deri teknikeri Şeref Şenel (38) ile evlendi. Mutlu bir hayat süren Şenel çifti, 1 yıl sonra bebek sahibi olmaya karar verdi. Doğal yollarla hamile kalamayan Melek Şenel, birçok devlet ve özel hastaneye başvurdu. Ancak Şenel'e iddiaya göre doktorlar, yumurtalık etrafının kistlerle kaplanmasından dolayı hiçbir zaman anne olamayacağını söyledi. 4 kez tüp bebek, 2 defa ise aşılama yöntemi uygulanmasına rağmen hamile kalamayan Melek Şenel, son umut olarak arkadaşının tavsiyesiyle kentte özel bir kliniği bulunan Prof. Dr. Timur Gürgan'a başvurdu. Elektrofüzyon cihazı ile sperm yumurtaya birleştirilmesi sonucu, Melek hamile kaldı. Büyük mutluluk yaşayan Şenel, geçen yıl dünyaya getirdiği erkek çocuğuna 'Mustafa' adını verdi.Melek Şenel, hamile kalamamasının kendisinde büyük bir stres yarattığını, her seferinde doktora gidip geldikten sonra umutsuzluğa düştüğünü söyledi. Doktorların kendisine tedavi sonuçlarının olumlu sonuçlanıp sonuçlanmadığına dair kesin bir cevap vermediğini kaydeden Şenel, "2015'te 2,5 aylık bir düşük de geçirdim. Psikolojim daha da kötü olmuştu. Sonuçta uzun zaman bebek sahibi olamadım ve tam oldum derken o da düşükle sonuçlandı. Maddi ve manevi çok kayıplarımız oldu. Bu beni çok üzüyordu. Resmen depresyona girmiştim. 10 yılım bugün yarın bebek sahibi olacağım beklentisiyle geçti. Tedaviye başladıktan sonra eşim hamilelik testimin sonucunu almaya hastaneye gitti. Tamamen umudumu kesmiştim. Eşim 'hamilesin' dedikten sonra inanamadım, 'şaka yapıyorsun' dedim. Bütün yaşadığımız anlar gözümün önünden film şeridi gibi akıp geçti. Ben yine inanamadım ve evde kendim testi yapıp o hamile çizgisini görmek istedim. Gerçekten de hamile olduğumu gördüm. Eşimle sarılıp ağladık" dedi.Şeref Şenel ise, "Bebek sahibi olanları görüp üzülüyorduk. Birbirimizi bir gün çocuğumuzun olacağına dair hep inandırdık ve sonunda şükürler olsun oğlumuza kavuştuk" diye konuştu.ÜremeTıbbı ve Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Timur Gürgan "Spermle yumurtayı birleştirmek için özel bir sistem kullanıyoruz. Bu teknik özellikle sperm tarafından yumurtanın aktive edilmesini sağlayan bir elektrik ortamı sağlıyoruz ve bu elektrikli ortam spermin yumurtaya bir nevi yapışarak onu aktive etmesini sağlıyor. Embriyo kalitesi artıyor ve rahim içi zarı da uygun halde ise sağlıklı gebelikler oluşabiliyor" ifadelerini kullandı. 106 hastaya uygulama yapıldığını sonucu alınan 70 çiftte yüzde 34,4 oranında gebelik elde edildiğini belirten Prof. Dr. Gürgan tekniğin polikistik over endometriozis hastaları ile embriyo kalite bozukluğundan dolayı ortaya çıkan başarısız tüp bebek uygulamaları sonrasında fayda sağlayabileceğini belirtti.

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