Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri, Anfa Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. Birbirinden farklı yöresel tatların sunulduğu ve çeşitli etkinliklerin yapıldığı program vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Ziyaretçilere kaşar döneri, bal şerbeti, kete, çeçil peyniri, Kağızman elması gibi yöresel ürünler ikram edilirken, aşıkların atışmaları renkli anlara sahne oldu. İllere ait kaz yemeği, piti, kesme aşı gibi birçok yöresel mutfak lezzetleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen etkinlikteki güzellik yarışmasında kazlar görücüye çıktı. AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım en güzel kazı seçti.Tanıtım günlerinin farklı kültürlerin tanıtılmasına önemli katkılar sağladığını belirten Binali Yıldırım, "Yolları böldük Türkiye'yi doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine birbirine yakın kıldık. Ama bir şeye çok dikkat ettik, yolları böleriz Türkiye'yi asla böldürtmeyiz. Bunu dost düşman herkes bilsin, bunun da teminatı şerhat şehirlerimiz Kars'tır, Ardahan'dır, Ağrı'dır, 81 vilayetimizdir" dedi. Açılışa katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Kars, Ardahan, Iğdır illeri birliğimizin ve dirliğimizin sembolü olan serhat illerimizdir" dedi. Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri yarın saat 21.00'e kadar ziyaret edilebilecek. Tanıtım günlerinin açılışına 65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Ankara Valisi Vasip Şahin, ATO Başkanı Gürsel Baran ve çok sayıda vatandaş da katıldı.Yıldırım, "Amaç burada gurbette bulunan hemşehrilerle gurbetin güzelliklerini göstermek, kaşarını buluşturmak, kazını tattırmak, uzun elmasından yedirmek ve bütün güzellikleriyle burada yaşayan hemşehrileri bir araya getirmektir" diye konuştu. Bölgenin yöresel ürünlerinin sergilendiği tezgâhları da ziyaret eden Binali Yıldırım, döner tezgahına takılan kaşardan keserek vatandaşlara ikram etti.

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