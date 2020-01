‘Evde sağlık’ hayat kurtardı

Birçocuk babası emekli Durmuş Belli, geçen yıl Sağlık Bakanlığı'nın 'evde sağlık hizmetleri' uygulaması kapsamında evine gelen aile hekimliği görevlilerine kan ve gaita testi verdi. Sonuçları normal çıkmayan Belli, hastaneye yönlendirildi. Belli'nin yapılan tetkiklerinde kalın bağırsağında 4 santimetre büyüklüğünde tümör tespit edildi. Belli, Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Belli'nin bağırsağındaki tümör, burada gerçekleştirilen kapalı ameliyat yöntemiyle alındı. 'Evde sağlık hizmetleri' kapsamında yapılan testler sonucunda hastalığı ilerlemeden tespit edilen Belli, önümüzdeki günlerde taburcu edilecek. Durmuş Belli, hiçbir rahatsızlığının olmadığını düşünmesine rağmen, aile hekimleri tarafından yapılan kontrol sonrası kalın bağırsağında tümör olduğunu öğrendiğini söyledi. Belli "Hiçbir şikayetim yoktu. Normal günlük yaşamıma devam ediyordum. Yapılan test sonuçlarının anormal çıkmasıyla Etimesgut Devlet Hastanesi'ne gittim. Orada kalın bağırsağımda bir tümör olduğu ortaya çıktı. İlk başta duyunca çok korktum. Şükürler olsun hastalığım ilerlemeden bunu öğrendik ve şu an kendimi iyi hissediyorum" dedi.Dursun Belli'nin eşi Ayşe Belli ise, "Eşimin ameliyat olması gerektiği söylenince bir an çok panikledik. Bizi Ankara Şehir Hastanesi'ne yönlendirdiler. Burada ameliyatımızı olduk. Şu an eşim iyi, şükürler olsun" diye konuştu. Ankara Şehir Hastanesi Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Mehmet Avşar, yaklaşık 2 saat süren ameliyatla tümörün çıkarıldığını söyledi.

