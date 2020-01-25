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Keçiören Eğitim Merkezi açıldı

Giriş Tarihi: 25.1.2020 ABONE OL
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı (HASVAK) ile Keçiören Belediyesi iş birliğinde açılan "HASVAK Keçiören Eğitim Merkezi" açılışına katıldı. Başkan Altınok, "Sağlıktan daha kıymetli bir şey olamaz. Canımıza sahip çıkalım, sağlığımız için sporu ihmal etmeyelim" dedi. Açılışa, Başkan Altınok, HASVAK Genel Başkanı Engin Öztürk, Keçiören İlçe Sağlık Müdürü Hakan Nakiboğlu, Halk Sağlığı Hizmetleri Kanser Birimi Sorumlu Hekimi İskender Kög ve Keçiörenli vatandaşlar katıldı.
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HASVAK Keçiören Eğitim Merkezi açıldı
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