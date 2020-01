İdlibli çocuklara örgü seferberliği

FARKINDALIK

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 12 gençlik merkezinde gençler, Suriye rejiminin İdlib kentine yönelik saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan çocuklar için örgü öğrendi. Hayatında ilk kez eline şiş alan gençler, İdlib'deki çocuklar için atkı, bere ve hırka yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yurt genelinde İdlib'deki ihtiyaç sahipleri için başlattığı kampanya sürüyor. Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 12 gençlik merkezinde bulunan yaklaşık 1300 gönüllü genç, "Kardeşin Isınır, Dünya Isınır" kampanyası kapsamında, örgü malzemeleri ile hazırladıkları el emeği ürünleri, İdlibli çocuklara gönderecek. Ceren Damar Şenel Gençlik Merkezi'nde bir araya gelen kız-erkek onlarca genç, spor salonunda toplu olarak atkı, bere, hırka ve patik ördü.öğrencisi Derya Körçoban, 18 Ocak'ta başlayan proje kapsamında bugüne kadar 1000'e yakın atkı, bere ve hırka ürettiklerini söyledi. Gençlik merkezine yakın evlerde oturan kadınların da projeye destek verdiğini anlatan Körçoban, "Gençler ördükleri her üründe akranları için bağ kurmanın önemini öğrensin, onlar için attıkları her adımda farkındalık kazansın istedik." dedi.Kampanyayakatılmak isteyen gönüllülerin bir kısmı, ilk kez örgü yaptı. Gönüllülerden üniversite öğrencisi Tuğba Aydınlı, İdlib'deki çocukların yanında olamadığı için üzüntüsünü dile getirerek, buna karşın el emeği ürünlerini gönderdikleri için mutlu olduğunu belirtti. Proje dolayısıyla örgü örmeyi öğrendiğini dile getiren Aydınlı, "Onlar orada soğukta üşürken bizim burada rahat yaşıyor olabilmemiz hoşumuza gitmiyor. Onların yarasını böyle sarmayı ümit ediyoruz" diye konuştu.Gönüllülerdenliseli Abbas Ahmet Kocabaş da gönüllülük esaslı çalışma yapıldığı için proje dolayısıyla örgüyü öğrendiğini söyledi. Kocabaş, çamur içindeki kamplarda yaşayan çocuklardan çok etkilendiğini ifade ederek, "İdlib'de üşüyen kardeşlerimizi attığımız her ilmekte ısıtmak istedik. Bere ve atkı ördüm" diye konuştu.