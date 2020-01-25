Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > KEDEM öğrencileri sinemaya götürdü

KEDEM öğrencileri sinemaya götürdü

Giriş Tarihi: 25.1.2020 ABONE OL
KEDEM öğrencileri sinemaya götürdü
Keçiören Eğitime Destek Merkezi (KEDEM) karne hediyesi olarak öğrencileri sinemaya götürdü. Tüm öğrencilere sömestr boyunca teleferik ve Deniz Dünyası gezisinin ücretsiz olduğunu ve Keçiören Belediyesi çocuk tiyatrolarının da devam edeceğini duyuran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bu defa da KEDEM öğrencilerinin sinemaya götürülmesi talimatını verdi. KEDEM merkezlerinden otobüslerle alınan öğrenciler Rafadan Tayfa Göbeklitepe filmine götürüldü. Animasyon türünde ve 1.5 saat süren filmle keyifli bir gün geçiren çocukların mutlulukları gözlerine yansıdı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
KEDEM öğrencileri sinemaya götürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN