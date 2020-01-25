KEDEM öğrencileri sinemaya götürdü

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BUGÜN NELER OLDU

Eğitime Destek Merkezi (KEDEM) karne hediyesi olarak öğrencileri sinemaya götürdü. Tüm öğrencilere sömestr boyunca teleferik ve Deniz Dünyası gezisinin ücretsiz olduğunu ve Keçiören Belediyesi çocuk tiyatrolarının da devam edeceğini duyuran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bu defa da KEDEM öğrencilerinin sinemaya götürülmesi talimatını verdi. KEDEM merkezlerinden otobüslerle alınan öğrenciler Rafadan Tayfa Göbeklitepe filmine götürüldü. Animasyon türünde ve 1.5 saat süren filmle keyifli bir gün geçiren çocukların mutlulukları gözlerine yansıdı.