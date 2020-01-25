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Kızılcahamam’da sıfır atık kampanyası

Giriş Tarihi: 25.1.2020 ABONE OL
Kızılcahamam’da sıfır atık kampanyası
Kızılcahamam Belediyesi "Sıfır Atık" projesi kapsamında, geri dönüşebilir atıkları toplama kampanyası düzenledi. Kızılcahamam Belediyesi, geri dönüşebilir atıkları toplama kampanyası düzenledi. "Sıfır Atık" projesi kapsamında, Geri Dönüşebilir Atık Toplama Kampanyası İçin Sıfır Atık Birimi tarafından Kızılcahamam Belediyesi önünde etkinlik çadırı kuruldu. İlçede duyurular yapılarak, vatandaşlardan ev ve iş yerlerinde çıkan geri dönüşebilir atıklarını belediye önündeki etkinlik çadırına getirmeleri istendi.
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Kızılcahamam’da sıfır atık kampanyası
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