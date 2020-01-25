Konservatuar için seçmeler yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

Başkentingenç tiyatrocu adayları, Yenimahalle Belediyesi ve Sadri Alışık Kültür Merkezi işbirliği ile Yenimahalle'de hayata geçirilen ücretsiz konservatuar eğitimi için ilk performanslarını sergiledi. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılan seçmelerde performanslarıyla jüriyi etkilemeyi başaran 30 genç için sahne kapıları aralandı. Kültür sanat dünyasına sayısız oyuncu kazandıran Türkiye'nin köklü sanat akademilerinden Sadri Alışık Kültür Merkezi'nin usta eğitmenleri karşısında ter döken tiyatrocu adaylarını Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da yalnız bırakmadı.