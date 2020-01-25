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Mamak’ta projeler için söz gençlerin

Giriş Tarihi: 25.1.2020 ABONE OL
Mamak’ta projeler için söz gençlerin
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse "Gençlerle Sohbet" etkinlikleri kapsamında Mamaklı gençlerle bir araya geldi. Gençlerin Türkiye'nin en büyük zenginliği olduğunu söyleyen Köse, gençlerin projelerini, hedeflerini ve fikirlerini dinleyerek, Mamak'taki çalışmalar ve gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Mamak'ta gençlere her zaman pozitif ayrımcılık uygulayacaklarının altını çizen Köse, "Güzel Mamak'ımızın ve ülkemizin geleceğine yön verecek gençlerle bir araya gelerek bilgi ve kazanımlarımızı paylaşıyor olmamız belediyemiz hizmetlerine de pozitif güç vermektedir. İlçemizin sosyalkültürel durumu, kentsel sorunları, ekonomik sorunları, yerel yönetim hizmetleri ve gençliğin ilçenin geleceğindeki konumu üzerine konuştuk. Biz geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi iyi yetiştirebilirsek, onları iyi donatabilirsek, onları araştıran, sorgulayan, takip eden, tartışan, teknolojiyi gerektiği kadar kullanabilen gençler haline getirebilirsek ne mutlu bizlere" dedi.
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Mamak’ta projeler için söz gençlerin
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