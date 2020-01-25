Sincan’da muhtarlara teknoloji eğitimi

Sincan'da
muhtarların hizmet kalitelerinin arttırılması amacıyla teknoloji eğitimi verildi. Eğitim sonrası sertifika almaya hak kazanan muhtarlar Sincan Belediyesi Kültür Evi'nde bir araya geldi.Sertifika törenine Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın yanı sıra Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Metin Demirci, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Solmaz, Ankara İli Muhtarlar Federasyonu Başkanı Behçet Uyanık, Ankara İli Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Pehlivan, ilçe protokolü ve muhtarlar katıldı.